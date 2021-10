Na reta final do segundo tempo, uma cena pouco comum chamou a atenção dos torcedores presentes no estádio do Canindé na noite desta terça-feira, em São Paulo. Após cair no gramado com dores na perna esquerda, o árbitro Paulo César Francisco precisou ser substituído pela árbitra Adeli Mara Monteiro. Mostrando empatia com o árbitro, os jogadores do Votuporanguense ajudaram no atendimento inicial e na saída de Paulo César do gramado. Clique aqui e veja outros detalhes do episódio.

