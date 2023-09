Memorialistas: Goleiros icônicos terão destaque em livro com trajetória da Votuporanguense

Obra que será lançada em dezembro registra a história da AAV (Associação Atlética Votuporanguense) e relembra as trajetórias de Raimundinho, Sivuca, Bidão, França, Cesário, Adherbal Gallo, Wilson, Ordalino, Durval, Sabará, dentre outros arqueiros alvinegros.

Uma posição no futebol que geralmente é inglória e questionada é a do goleiro, pois é única e de grande responsabilidade. No entanto, a intensidade da posição pode transformar o goleiro, arqueiro, guarda-meta, guarda-vala, dentre outros sinônimos, em um verdadeiro ícone. Dito isso, o livro “Associação Atlética Votuporanguense: a paixão de uma cidade”, do Grupo Memorial Votuporanguense, ou simplesmente, os ‘Memorialistas’, destaca os goleiros que defenderam a meta da Associação Atlética Votuporanguense (AAV) e se eternizaram na memória da torcida alvinegra: Raimundinho, Sivuca, Bidão, França, Cesário, Adherbal Gallo, Wilson, Ordalino, Durval, Sabará e muitos outros.

Em sua trajetória, a Alvinegra conquistou dois títulos profissionais: a terceira divisão em 1960 e a segunda divisão em 1978. Além da célebre equipe montada em 1967, talvez a melhor de todos os tempos.

Em 1960, Adherbal Gallo, aos 22 anos, foi reserva de Raimundinho [talvez, o maior goleiro da Alvinegra]. Defendendo a meta da AAV até 1963. No livro, Adherbal relembrou histórias fantásticas daquela memorável campanha: “Tinha uma perua do Sr. Plínio Marin e o carro particular dele também, e mais alguns táxis que utilizávamos quando jogávamos fora”.

A obra, que será lançada em dezembro, durante evento em Votuporanga, ainda apresenta o mineiro França que defendeu a AAV em várias temporadas. Com apenas 1,70 metro de altura, a “pequena grande muralha” notabilizou-se os gramados com saídas de gol arrojadas. Fora dos gramados, protagonizou diversas aventuras hilariantes, como invadir o gramado para evitar um gol adversário e até quase ser morto na Arábia Saudita. Em 1978, foi um dos grandes responsáveis pela ascensão à Divisão Intermediária.

O dia é 5 de novembro de 1966, um sábado chuvoso. Inauguração dos refletores do antigo Estádio Plínio Marin. No gol da Votuporanguense, um jovem de apenas 15 anos e 8 meses: Bidão. Com grande atuação, foi importante na vitória da Alvinegra sobre o XV de Novembro de Piracicaba por 2 a 1.

Hoje, Adherbal e Bidão residem em Votuporanga; França em São José do Rio Preto. Três expoentes da baliza alvinegra e que estão no livro com seus relatos impressionantes. Diário de Votuporanga