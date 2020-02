Penapolense e Votuporanguense empatam e se complicam na Série A2

O resultado deixou os dois times em situação delicada na competição. Com apenas dois pontos, o Votuporanguense segue na lanterna. Com quatro pontos, o Penapolense pode fazer companhia ao CAV na zona de rebaixamento em caso de vitória do XV de Piracicaba na rodada.

Os dois times entram em campo pela sexta rodada no próximo sábado. O Votuporanguense recebe o Monte Azul, às 15h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. FONTE: Informações | globoesporte.globo.com / Rafael Bento/CAV