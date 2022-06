Grêmio Catanduvense anuncia volta ao futebol três anos depois de interromper as atividades

Bruxo não disputa uma competição oficial desde 2019 por conta de problemas financeiros.

O Grêmio Catanduvense vai retomar às atividades no futebol profissional a partir do ano que vem. Após três anos de inatividade, o clube montou uma nova diretoria para dirigir a equipe e anunciou que pretende disputar a Segundona do Paulista de 2023 – quarta divisão do estadual.

O clube anunciou que a posse da nova diretoria e a iniciação das práticas administrativas do Bruxo será no dia 15 de julho. A informação do retorno já circulava pelas redes sociais e foi confirmada pelo novo presidente do clube, Sergio Gomes, em entrevista ao ge. O comandante informou que pretende organizar as contas do clube junto a FPF (Federação Paulista de Futebol).

“Estamos primeiro organizando a parte documental do clube. O segundo passo será irmos até a FPF e realizar todo levantamento das pendências do clube para que possamos negociar e ficarmos apto para disputar as competições”, disse o novo presidente.

O Grêmio Catanduvense foi fundado em 2004 e conseguiu campanhas estaduais expressivas, chegando à elite no Paulistão em 2011, mas sendo rebaixado no ano seguinte. Com três rebaixamentos, o Bruxo chegou à quarta e última divisão estadual em 2017.

Em 2019, o Catanduvense chegou à terceira fase da Segundona do Paulista, mas declarou desistência da competição por falta de dinheiro e, segundo nota da época, falta de comprometimento de jogadores.

Para Gomes, a volta do time significa muito para a região. O presidente revelou que ainda está procurando pessoas para compor a administração do clube.

“Vou trazer pessoas de confiança, alguém do ramo esportivo e que trabalhe junto para o crescimento. Estamos conversando com pessoas da cidade para saber quem são e se tem disponibilidade de trabalhar pelo clube. A volta significa muito para a cidade e principalmente para os torcedores gremistas que amam esse clube, de amor e paixão. Garanto que vai ser bom para a cidade, região e para o estado ver um clube tradicional de volta”, falou o presidente.

*Com informações do ge