Um dia após veto, FPF libera Cláudio Rodante para jogos

Cerca de 24 horas após ter vetado o Cláudio Rodante para jogos e outros eventos esportivos, a Federação Paulista de Futebol, por meio da Portaria Nº 77, de 13 de abril de 2023, determinou a liberação do estádio municipal.

Como o RN informou, o motivo para o veto teria sido a falta de laudo de segurança de toda a área, o que impediria jogos da equipe no local.Porém, um novo laudo foi protocolado nesta quinta-feira, 13, e o pedido acatado pela FPF.

Com isso, o Fernandópolis poderá mandar seus jogos no estádio, no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Inclusive, a estreia da Águia na competição será no local, contra o Tupã, no próximo dia 22, às 15h.