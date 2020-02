Receita nova: Quase um “chef”, Júnior Rocha fala em “ajeitar a cozinha” para recuperar o CAV

Treinador ainda usa exemplo de um bolo para dizer que jogadores precisam de tempo para assimilarem seus conceitos inteiramente. Votuporanguense entra em campo neste sábado (8), às 15h, contra o Penapolense no estádio Tenente Carriço.

O novo técnico do Clube Atlético Votuporanguense já tem a receita para tirar o time da lanterna na Série A2 do Campeonato Paulista. O primeiro passo, segundo Júnior Rocha, é “ajeitar a cozinha”, depois dar organização e movimentação para o setor ofensivo. Porém, ele pede paciência para que os jogadores possam assimilar a sua ideia de jogo.

O termo utilizado pelo treinador faz todo o sentido. “Ajeitar a cozinha” significa arrumar o time defensivamente. O CAV ainda não venceu no estadual e tem a defesa mais vazada do torneio, com nove gols sofridos.

– Não adianta achar que vamos dominar o jogo inteiro, que vamos ter a bola o tempo inteiro no pé, até porque o futebol não é feito disso. Ele é feito de ataque e defesa. Como defensivamente vínhamos tomando muitos gols, eu dei ênfase na organização da equipe nesses dias de trabalho. Já tivemos um esboço ofensivo, treinamos esta parte de movimentação ofensiva, mas a primeira coisa quando se assume uma equipe é ajeitar a cozinha, como se fala na gíria – diz.

Júnior Rocha deve gostar bastante desta parte da casa. O treinador usou o exemplo de um bolo para falar sobre o tempo que os jogadores levam para absorver e assimilar os seus conceitos de jogo e diz que os processos devem ser respeitados para que a equipe possa ter sucesso.

– Nós temos um modelo de jogo a ser colocado em prática já neste sábado. Os atletas entenderam bem a forma como gostamos de jogar. Claro que não é como um bolo que você coloca os ingredientes dentro do liquidificador, bate tudo, e depois de algumas horas está pronto. Leva um pouco de tempo. Tivemos que acelerar alguns processos, mas gostei bastante do que vi até então. Estamos bem longe do ideal, mas vamos mostrar uma organização dentro do que acho que é certo, no sábado, com eficiência. Cada jogador leva um tempo para absorver, e a tecnologia nos ajuda bastante a acelerar o processo de absorção – fala o treinador, sobre utilizar vídeos de outras partidas para acelerar o processo de entendimento.

A estreia do técnico “chef” do Votuporanguense é contra o Penapolense neste sábado (8), às 15h, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis/SP. A partida é válida pela quinta rodada da Série.

FONTE: Informações | globoesporte.globo.com / Rafael Bento/CAV