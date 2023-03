Votuporanguense joga última chance de não ser rebaixado para a Série B

Decisão será em casa, contra o Rio Preto, que luta pela classificação

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) joga amanhã a sua permanência na Série A3 do Campeonato Paulista 2023.

A partida decisiva será contra o time do Rio Preto, na Arena ‘Plínio Marin’, a partir das 15h00.

O Pantera disputa contra o Osasco Audax e contra o Sertãozinho para ver quais as duas equipes que em 2024 disputará a Série B do Paulistão, a mesma série em que atualmente se encontra o Fernandópolis Futebol Clube (Fefecê).

SUFOCO!

Favorito à queda é o Audax que soma 12 pontos e joga contra o Desportivo Brasil. Ele precisa vencer e torcer por tropeços do Sertãozinho e Votuporanguense.

Já o Sertãozinho escapa se derrotar o São José no Estádio ‘Martins Pereira’, somado a uma derrota do CAV. Em caso de empate chega aos 14 pontos, mesma pontuação do Votuporanguense e perde no critério de desempate (número de vitórias).

O Votuporanguense entra na 15ª e última rodada fora do Z-2 e com 14 pontos na 13ª posição. Porém em caso de derrota (ou até empate), somado a vitória do Sertãozinho, pode ser rebaixado. O técnico João Valim não poderá contar com três jogadores: lateral direito Gabriel Almeida, o zagueiro Gustavo Alcindo e o atacante Vitão, todos suspensos pelo terceiro amarelo. O Rio Preto joga por uma vitória para ficar dentre os oito que se classificam para a próxima fase.

Todas as partidas desta rodada serão disputadas amanhã, 18/03/2023, às 15h00.

Jogadores do CAV comemoram gol. Foto: Reprodução / Rafael Bento