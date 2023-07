Jogos Regionais: Votuporanga segue 100% no vôlei e chega as quartas de final

A equipe Sub-21, masculino, comandada pelo técnico Marcinho Fukuiama segue imparável e sonhando com vaga nas ‘Olímpiadas Caipira’.

A equipe Sub-21 de vôlei masculino de Votuporanga/SP vem brilhando no 65º Jogos Regionais, disputado em São José do Rio Preto/SP, desde a semana passada.

Em alto nível, os comandados pelo técnico Marcinho Fukuiama, passaram o carro nos dois primeiros compromissos e bateram em sets diretos Pereira Barreto e Monte Aprazível, no final de semana.

Já na noite deste domingo (9), na decisão do grupo D, Votuporanga – que tem elenco composto pelos atletas: João Alexandre, Eleandro, Washington, Lucas, Cleyton, Filipe, Junior, Hugo, Matheus Henrique, Gustavo e Diego – venceu a fortíssima equipe da casa, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/20 e 15/11, em 1h45 de duelo.

Com o resultado, os votuporanguenses carimbaram o passaporte para as quartas de final com as melhores expectativas, que é conseguir chegar a grande final competição, garantindo assim a vaga para os Jogos Abertos do Interior, conhecido como ‘Olímpiadas Caipira’: “Depois, é claro, buscar mais um título para Votuporanga, já que a nossa cidade sempre foi uma das referências de ter sempre equipes entre as melhores do interior do Estado de São Paulo”, salientou Fukuiama.

O treinador ressaltou: “A nossa equipe está brilhando na competição, graças ao apoio incondicional da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, através do seu secretário de Esportes, o Marcello Stringari, e do apoio para a equipe de vôlei masculina das empresas Polizeli Parafusos, Rino Suplementos, Malvas Interiores, Fábrica Munari, J.R. Acessórios, Euro Pneus, Solution e Ultra Training.”

Os votuporanguenses voltam à quadra contra os representantes de Barbosa, às 19h30, no Campus do Instituto Federal de Rio Preto, de olho nas semifinais; e se passar, enfrentará o vencedor de Penápolis x Andradina por uma vaga na finalíssima. Diário de Votuporanga.