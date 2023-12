Equipe de Atletismo Paralímpico de Votuporanga finaliza o ano com chave de ouro

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Final de semana a equipe Paralímpica de Atletismo da Secretaria Municipal de Esporte de Votuporanga encerrou sua participação em competições do ano de 2023, na capital paulista.

Participaram da etapa estadual do Paresp. Como sempre, a equipe representou a cidade de forma brilhante. Tivemos 4 campeões estaduais:

Rafaela Gonzales, Flavia Braga, Marcia Piteli e Fábio Ladeia.

A equipe feminina ficou em 3° lugar no Estado, já a masculina, mesmo com alguns desfalques na final, ocupou o 13º lugar.

O grupo finaliza o ano com a conquista de 36 medalhas de ouro, 24 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze.

O técnico Carlos Maranho (Cacau), destaca o ano grandioso da equipe, devido ao trabalho e dedicação de todos evolvidos: atletas, Staffs, preparador físico, apoiadores e familiares.

Também agradece e destaca o apoio fundamental do prefeito Jorge Seba e secretário Marcelo Stringari, que nunca mediram esforços para fortalecer o trabalho da equipe.