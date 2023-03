Sertãozinho 0 x 1 Votuporanguense – Pantera vence, respira e afunda Touro na lanterna

Resultado aliviou o time de Votuporanga em relação ao rebaixamento e afundou o Touro na lanterna

O Votuporanguense conquistou três pontos importantíssimos em Sertãozinho.

O Votuporanguense conquistou três pontos importantíssimos em Sertãozinho. Enfrentando o time da cidade, o Pantera venceu pelo placar de 1 a 0, na noite desta quarta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Resultado aliviou o time de Votuporanga em relação ao rebaixamento e afundou o Touro na lanterna.

Com gol de David, o Votuporanguense saiu da zona de rebaixamento, onde iniciou a rodada e agora aparece na 13ª posição, com 15 pontos. Já o Sertãozinho é o lanterna, com 11, e pode ser rebaixado já na próxima rodada, dependendo de uma combinação de resultado.

SEM INSPIRAÇÃO

A primeira etapa começou bem truncada, com os times ameaçados pelo rebaixamento, a estratégia foi se resguarda o máximo possível e se soltar aos poucos. Com a bola perto da área, tanto Sertãozinho, quanto Votuporanguense mostram um ataque pouco inspirados, com muitas jogadas de linha de fundo, que eram facilmente afastado pela defesa.

O único lance de perigo dos donos da casa, foi um chute de longa distância, facilmente defendida por Borbatto. A resposta do Pantera veio em uma das poucas jogadas trabalhadas, que terminou em um voleio de David, para fora. No fim, a primeira etapa seguiu bastante disputada no setor de meio de campo e poucas chances criadas.

GOL DO ALÍVIO

A segunda etapa começou mais animada. Fazendo-se valer da bola parada, os times arriscaram mais para o gol. Primeiro Washington fez Barbato espalmar. Na resposta, Sávio também parou na defesa em dois tempos de Maicon. Vendo o ataque produzir, mas pecando na hora de concluir, João Valim promoveu a entrada de Vitão.

A substituição teve efeito imediato. O jogador fez bela jogada na entrada da área e finalizou. A bola desviou na defesa do Sertãozinho e sobrou para David, da marca do pênalti, chutar no canto esquerdo e abriu o placar aos 22 minutos.

Em situação desesperadora, o Touro foi para o ataque para diminuir o prejuízo. Fábio Sá cruzou e Wilson cabeceou para outra boa defesa de Barbato. Com o resultado favorável, o CAV se valia do nervosismo dos donos da casa para gastar o tempo, seja na hora de repor a bola em jogo, ou solicitando apoio médico.

Na reta final, o Pantera ficou com a posse da bola e afastando qualquer lance de perigo do Sertãozinho. Nos acréscimos, Beto teve a chance de matar a partida, mas mandou por cima do gol. No último lance da partida, Barbarto fez um milagre, ao defender um cabeceio do ataque do Sertãozinho e garantiu três pontos importantíssimo para o Pantera na luta contra o rebaixamento.

AGENDA

Pela penúltima rodada da A3, o Sertãzinho encara o EC São Bernardo no Estádio Municipal Frederico Dalmaso (Fredericão), no sábado, às 18h00. No domingo, às 16h00, o Votuporanguense visita o Barretos, no estádio Fortaleza.