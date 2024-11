Conquistas: natação Paralímpica é destaque em São Paulo

A equipe de Votuporanga e conquistou 12 medalhas, sendo quatro de ouro, seis de prata e uma de bronze

Votuporanga foi novamente muito bem representada pela equipe de natação paralímpica da Secretaria Municipal de Esportes/Avonat/Unifev/Noroaço que participou da final estadual dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo nos dias 1º e 2 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico, na capital. O time Votuporanga conquistou 12 medalhas, sendo quatro de ouro, seis de prata e uma de bronze.

A equipe foi composta por cinco atletas, um treinador e ficou alojada no Conjunto Esportivo Baby Barione, na Água Branca, em São Paulo. Os destaques do time foram Keven Eduardo Simões Milani de Paula, com duas medalhas de ouro (50 e 400 livre S6) e duas de prata (100 livre S6 e 100 costas S6); Erik de Souza Bailon de Oliveira, com uma medalha de ouro (100 costas S8), duas de prata (100 e 400 livre S8); Mauricio Padilha, uma medalha de ouro (100 Costas S13) e duas de prata (50 e 100 livre S13).

Também se destacaram no torneio o nadador Cauê Rodrigues Antunes Cardoso, com uma medalha de bronze (50 livre S6); um quarto lugar (100 costas S6) e um quinto lugar (100 livre S6). Por fim, Gabriel Kenichi Carvalho levou uma medalha de bronze (100 costas S14), um nono lugar (50 livre S14) e um 11º lugar (100 livre S14).

Na contagem geral de pontos, a equipe votuporanguense se classificou em 11º lugar do Paresp, entre as 29 equipes participantes, superando grandes municípios como Campinas, Santos, Limeira, Ribeirão Preto, Piracicaba e Rio Claro, entre outros.

O próximo compromisso oficial da equipe paralímpica de natação será no Campeonato Paulista Paralímpico promovido pela Federação Aquática Paulista, entre os dias 13 e 15 de dezembro em Santo André-SP, quando são esperadas novas conquistas de medalhas pelo time da Secretaria Municipal de Esportes/Avonat/Unifev/Noroaço.

LEGENDA: A equipe foi composta por cinco atletas, um treinador e ficou alojada no Conjunto Esportivo Baby Barione

Daniel Marques

[email protected]