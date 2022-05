Auxiliar técnico do sub-20 do Tanabi Esporte Clube concretiza a Licença B de treinador da CBF

O votuporanguense Rogério Marques Fernandes compõe a comissão técnica do Tanabi Esporte Clube

O votuporanguense Rogério Marques Fernandes compõe a comissão técnica do Tanabi Esporte Clube. O auxiliar técnico do time sub-20, Rogério Marques Fernandes, que é Tenente da

Polícia Militar do Estado de São Paulo, formado em Educação Física com Licenciatura Plena, realizou o curso pela CBF ACADEMY para conquistar a Licença B de treinador para as categorias sub-15 ao sub-20. Rogerinho, como é conhecido, é presidente do Assary Clube de Campo de Votuporanga, já tinha a Licença C que é para as categorias sub-11 e sub-13.

O curso teve duração de 08 dias, com muito aprendizado com instrutores com muita qualificação, onde foram ministrados diversos assuntos envolvendo a teoria e a prática. “Curso de muita qualidade, além de ótimos docentes a CBF Academy realiza uma integração de ideias entre alunos de toda parte do Brasil, essa interação de ideias diversas enriquece muito nosso aprendizado.”, comenta.

Rogério Marques Fernandes, 49 anos, auxiliar técnico do Tanabi Esporte Clube. A Licença B qualifica o profissional que atua ou deseja atuar no futebol, em equipes de categorias de base na condição de treinador, para uma prática profissional competente e atualizada, alicerçada em bases de natureza ética e cientifica. O Tanabi Esporte Clube cada vez mais buscando qualificar e valorizar os profissionais para estarem cada vez mais preparados para transmitir esse conhecimento aos nossos atletas.