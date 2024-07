WEC: Fernando Picerne volta a Interlagos para as ‘6 Horas de São Paulo’

O votuporanguense com ampla bagagem no automobilismo desembarca na ‘terra da garoa’ para atuar na Pick-up 1, baseada no tradicional ‘S’ do Senna. Evento terá transmissão ao vivo nos canais do Grupo Bandeirantes e redes sociais.

Fernando Picerne, que se tornou sinônimo de representatividade de Votuporanga/SP no automobilismo, com sua dedicação e amor pelo ronco dos motores, desembarca na ‘terra da garoa’ nesta quinta-feira (11.jul), com a missão de integrar, neste fim de semana, a Equipe de Resgate de Pista, em Interlagos, durante etapa do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC), que volta ao Brasil após dez anos, com as 6 Horas de São Paulo.

Ao Diário de Votuporanga, antes de embarcar, Fernando Picerne, com mais de duas décadas dedicadas ao mundo do automobilismo, participando de dezenas de provas nacionais e internacionais, como por exemplo, o tradicional Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, falou sobre a expectativa dessa nova empreitada: “É a melhor possível [expectativa], de poder fazer parte de mais um evento mundial, e lá se vão mais de 20 anos no meio automobilístico.”

E como até os grandes precisam aprender, o credenciamento de Picerne no evento para atuar na Pick-up 1, baseada no tradicional ‘S’ do Senna, só veio após a conclusão de três novos cursos habilitados pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O feito traz para Votuporanga um especialista ainda mais capacitado no tema segurança e resgate nas pistas.

“É um orgulho participar de mais um evento grandioso como este e, principalmente, representar minha cidade do coração, Votuporanga”, concluiu.0

A prova deste domingo (14) marca o começo da segunda metade do campeonato, com o Brasil recebendo a quinta de oito etapas, um mês após uma movimentada 24h de Le Mans. A categoria já passou pelo Catar, Ímola, Spa e Le Mans e, após o Brasil, ainda visita Austin e Fuji antes da final no Bahrein em novembro.

Esta será a quarta passagem do WEC pelo Brasil, após visitas entre 2012 e 2014, ainda nos primórdios do Mundial de Endurance.

Serão 37 carros e 110 pilotos rasgando a pista de Interlagos. Simplesmente 14 montadoras participando do campeonato. Talvez seja a maior participação em um campeonato mundial, o que mostra o acerto da FIA/ACO (organizadores) no estabelecimento das regras.

Nas pistas, até aqui, tivemos 4 provas com 4 vencedores diferentes na categoria Hypercar. Na GT3, temos 3 competidores separados por 2 pontos. Na Hypercar, Porsche, Ferrari e Toyota estão separadas por 12 pontos.

Transmissão ao vivo

Por uma política do FIA WEC, os treinos de sexta-feira não são transmitidos. Mas se pode acompanhar os tempos através do live timing no site da categoria. O Treino Livre 1 começa às 10h45 e vai até 12h15. Já o Treino Livre 2 vai de 15h15 às 16h45.

No sábado, teremos o Treino Livre 3 e a Qualificação + Hyperpole. A programação é a seguinte:

Treino Livre 3: 10h30 às 11h30

Qualificação LMGT3: 14h30 às 14h42

Hyperpole LMGT3 (os 8 carros mais rápidos da Qualificação): 14h50 às 15h

Qualificação Hypercar : 15h10 às 15h22

Hyperpole Hypercar (os 8 carros mais rápidos da Qualificação): 15h30h às 15h40

No domingo, a largada das 6 Horas de São Paulo está prevista para as 11h30

Os treinos de sábado e a corrida serão transmitidos na íntegra pelo Band Sports, Esporte na Band (YouTube), app BandPlay e band.com.br. Na Band, flashes acontecerão no Show do Esporte e ao longo da programação. Na internet, o Grande Prêmio transmitirá os treinos de sábado e a corrida pelo YouTube e no TikTok.