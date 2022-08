Jogos Regionais: Ciclismo de Votuporanga desbanca adversários e segue para a fase estadual

Atletas votuporanguenses conquistaram o lugar mais alto do pódio na classificação geral masculina e feminina dos Jogos Regionais neste fim de semana em Araçatuba

Para coroar a excelente fase que vive a equipe de ciclismo de Votuporanga, os atletas conquistaram o lugar mais alto do pódio na classificação geral masculina e feminina dos Jogos Regionais, cujas provas foram realizadas neste final de semana, em Araçatuba. A vitória teve um gosto especial já que foi conquistada com grande vantagem de pontos sobre os adversários tradicionais na modalidade como São José do Rio Preto e Araçatuba.

No masculino, Votuporanga somou 63 pontos, enquanto Araçatuba ficou em segundo com 33 pontos e Rio Preto com a mesma pontuação em terceiro. No feminino, as meninas votuporanguenses somaram 53 pontos, Rio Preto ficou com 41 e Araçatuba com 36 pontos.

Os destaques da equipe masculina foram para os cinco atletas que participaram da prova de Critério por Pontos onde Vinicius Moretti ficou em primeiro, Liniker Vilches em segundo, João Paulo Firmino em terceiro, Willian Clementino em quarto e Pablo Darc em sétimo.

Na equipe feminina, o destaque foi para “a dupla da bike fixa” Laisa Mirela e Juliana Morseli que ficaram em primeiro e segundo lugar na prova de Velocidade Individual e garantiram o terceiro lugar na mesma prova por equipes.

A equipe de Votuporanga tem como técnico Arthur Guerzoni Neto e foi representada no masculino pelos atletas: Daniel Murata, Ederson Sousa, Fabiano Franciscato, Fernando Almeida, Gabriel Malaguti, Guilherme Corlaitti, João Paulo Firmino, Liniker Godoy Vilches, Pablo Darc, Vinicius Geilhes, Vinicius Moretti e William Clementino. No feminino, a equipe foi formada por: Dayene Soares, Juliana Morseli, Kariny Galego, Kathuyn Brito, Laisa Mirela e Viviane Teiko.

“É um orgulho enorme sermos representados pelos nossos atletas, votuporanguenses. Nossa equipe de ciclismo tem se dedicado nos treinos e os resultados não poderiam ser diferentes. Parabéns e todos e continuamos no apoio e na torcida para as próximas competições”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

A etapa estadual será realizada entre os dias 3 e 15 de outubro em São Sebastião.