Votuporanguense avança para as semifinais do Paulistão League

O CAV é representado pelo Tri-Campeão Brasileiro Felipe Pereira.

Após derrotar o Red Bull Brasil por 6 a 0 na noite de ontem (14), o Clube Atlético Votuporanguense está classificado para as semifinais do Paulistão League A2 (game do Pro Evolution Soccer (PES), no Playstation 4), campeonato organizado pela Federação Paulista de Futebol. A Pantera enfrenta o XV de Piracicaba neste sábado (16), às 20h.

Representando a Alvinegra, Felipe Pereira diz que está preparado para este duelo. “A expectativa é muito boa, estou bem confiante para avançar à final”, comentou.

O Votuporanguense encerrou a primeira fase com a terceira melhor campanha. “O campeonato está sendo tranquilo, fiz uma ótima fase de grupos ficando em terceiro no geral”, disse Felipe.

Felipe Pereira, ou Felipe “Mestre” como é conhecido no mundo dos games tem um currículo brilhante, o atleta é profissional há 8 anos, pelo Corinthians ele foi Campeão das Américas em 2019, Penta-Campeão Paulista, Tri-Campeão da PES League e já foi o 3º melhor do mundo. Se vencer o duelo de amanhã, Felipe chega à final e enfrentará o Monte Azul ou o Sertãozinho. O Paulistão League A2 terá transmissão ao vivo apenas da final.

Para saber mais sobre o Paulistão League acesso o link https://paulistaoleague.com.br/