– Como o jogo vai ser difícil, temos uma pequena vantagem, mas nesse momento não pensamos, até porque deixamos essa vantagem para depois, no final do jogo, como foi no jogo passado. Temos que pensar mesmo em buscar sempre a vitória até porque com ela, conseguindo a classificação e a vitória, subimos na tabela no percentual. Então tem coisas ainda que podemos conquistar durante o jogo. Precisamos estar fortes mentalmente e nos preparar mais ainda porque vai ser um grande duelo.