FICHA TÉCNICA

Após sair atrás por 2 a 0, a Votuporanguense conseguiu um bom resultado ao empatar em 2 a 2 diante do Grêmio Prudente, jogando neste sábado (13), em Presidente Prudente, no Prudentão, pela quinta rodada da Copa Paulista, Grupo 1. Rafinha Potiguar marcou duas vezes para o Gavião Carcará, enquanto Luizão e Danilo Mariotto fizeram para o time votuporanguense.

Nesta chave, XV de Jaú e Mirassol se enfrentam na segunda-feira (15), fechando a rodada. Com o empate, o time prudentino aparece provisoriamente na terceira colocação com três pontos. Já o representante de Votuporanga é o líder com dez pontos ganhos, perdendo o 100% de aproveitamento.

NA FRENTE!

O time da casa começou melhor no jogo, pressionando a Votuporanguense em busca de inaugurar o marcador. Aos quatro minutos, de fora da área, Anderson Brito arriscou um chute que resultou em uma excelente defesa do goleiro João Paulo. Seis minutos depois, Potiguar encheu o pé de longe, acertando o ângulo e fazendo 1 a 0 para o Gavião Carcará, sem chances para o goleiro João Paulo, que nada pôde fazer no lance.

Aos 18 minutos, quase saiu o segundo gol do Gavião. De fora da área, Rodrigo Andrade cobrou uma falta com precisão, mas João Paulo fez outra defesa, mandando a bola para escanteio com uma mão trocada. Dois minutos depois, aconteceu o segundo tento, novamente com Potiguar, desta vez de cabeça, após uma bola alçada pelo meia Rodrigo Andrade. Aos 37 minutos, a Pantera descontou com Luizão, que apareceu de surpresa e marcou de cabeça após a cobrança de escanteio. Com isso, a primeira etapa terminou com a vitória parcial do representante de Presidente Prudente por 2 a 1.

RESULTADO JUSTO!

No retorno para o segundo tempo, o time visitante voltou melhor e, aos cinco minutos, quase empatou com Danilo Mariotto, não fosse a grande defesa do goleiro Arthur, que salvou o lance cara a cara com o atacante votuporanguense. Atrás do gol de empate, Frank cobrou uma falta de fora da área, com a bola tirando tinta do travessão. O lance aconteceu aos trinta e dois minutos, com o goleiro prudentino apenas olhando a bola sair.

Aos 36 minutos, o Gavião deu o troco e chegou com perigo à meta votuporanguense com Anderson Brito. Quatro minutos depois, Mariotto deixou tudo igual. Nos acréscimos, houve três lances de emoção. O goleiro votuporanguense fez duas grandes defesas, enquanto o time visitante levou perigo com Gabriel Moysés. Final: 2 a 2, resultado justo. No primeiro tempo, o time da casa foi melhor. Já na segunda etapa, foi a Alvinegra que atuou melhor, apesar da pressão do quadro prudentino.

PRÓXIMO JOGO

No próximo sábado (20), às 16h, o Grêmio Prudente joga novamente perante sua torcida, desta vez contra o Vocem. No mesmo dia, mas às 15h30, o Votuporanguense atua novamente longe de sua torcida, em Jaú, contra o XV de Jaú.

FICHA TÉCNICA