Com Votuporanguense e outros 15, Série A3 de 2024 está definida

Nos bastidores, a Pantera Alvinegra já trabalha em contratações, como por exemplo, treinador e diretor de futebol.

A Série A3 do Campeonato Paulista conheceu os 16 participantes da edição de 2024 com os acessos de União São João e Catanduva no último sábado (16.set). As equipes eliminaram São-Carlense e Taquaritinga, respectivamente, nas semifinais da Bezinha, a quarta divisão do estado.

A divisão é onde está o Clube Atlético Votuporanguense (CAV) que terá na próxima temporada uma nova oportunidade para voltar a Série A2. Nos bastidores, a diretoria da Pantera Alvinegra já trabalha em contratações, como por exemplo, de um treinador e diretor de futebol.

Enquanto isso, o União e o Catanduva se juntam a São Caetano e Lemense, que foram rebaixados na Série A2 deste ano, e a outros 12 times.

Confira a lista de participantes da A3 2024: Bandeirante, Catanduva, Desportivo Brasil, EC São Bernardo, Grêmio Prudente, Itapirense, Lemense, Marília, Matonense, Red Bull Bragantino II, Rio Preto, São Caetano, Sertãozinho, União São João, União Suzano e Votuporanguense.