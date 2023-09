Ranking da Fifa: Brasil segue em 3º, e Argentina ganha folga na liderança

Seleção brasileira continua atrás de Argentina e França depois das duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para Copa do Mundo de 2026.

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (21.set), a nova atualização do seu ranking, e o Brasil permanece na terceira posição, atrás da líder Argentina e da segunda colocada França. Na data Fifa de setembro, a Seleção disputou as duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026: goleou a Bolívia, por 5 a 1, no Mangueirão, em Belém, e derrotou o Peru, por 1 a 0, em Lima.

O Brasil foi a 1837,61 pontos com os resultados e se aproximou da França (1840,76), prejudicada pela derrota para a Alemanha, por 2 a 1, em amistoso em Dortmund. Também beneficiada, a Argentina (1851,41) ampliou a vantagem na liderança para os franceses. Pelas eliminatórias da Copa, a atual campeã mundial bateu o Equador, por 1 a 0, em Buenos Aires, e superou a Bolívia, por 3 a 0, em La Paz.

A única mudança no top-10 foi a troca de posições entre Portugal (1728,58) e Itália (1727,37). Com a vitória por 1 a 0 sobre a Eslováquia e a histórica goleada de 9 a 0 em cima de Luxemburgo, ambas pelas eliminatórias da Eurocopa de 2024, a seleção portuguesa subiu para a oitava colocação, deixando os italianos na nona.

Confira o top-10 do ranking da Fifa atualizado:

Argentina – 1851,41

França – 1840,76

Brasil – 1837,61

Inglaterra – 1792,34

Bélgica – 1792,64

Croácia – 1747,83

Holanda – 1743,15

Portugal – 1728,58

Itália – 1727,37

Espanha – 1710,72

*Com informações do ge