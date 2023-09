Vereador pede cronograma mensal de limpeza em parque no Jardim Marin

Professor Djalma (Podemos) solicitou a Prefeitura que crie um calendário de ações no Parque Municipal Irmã Maria Ignez Mazzero.

Atento às reivindicações de moradores que pedem maior zelo pelos espaços públicos, especialmente as praças e parques de Votuporanga/SP, o vereador Professor Djalma (Podemos) apresentou na 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal, desta segunda-feira (18.set), uma indicação onde pede que seja oficiado a Prefeitura, para que através da Secretaria Municipal de Obras, crie um cronograma de limpeza mensal do Parque Municipal Irmã Maria Ignez Mazzero, no bairro Jardim Marin.

Em sua justificativa, o vereador destacou o pedido vem de encontro a “evitar transtornos de diversas ordens naquela localidade.”

“A Câmara tem se posicionado frente à Administração Direta e Indireta com pedidos que vislumbram “atender os munícipes que procuram os vereadores diariamente para buscar melhorias em suas respectivas comunidades”, complementou Djalma.