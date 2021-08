Votuporanguense anuncia dupla para a disputa da Copa Paulista

O lateral-esquerdo Felipe Saturnino e o meia Rafael Sayão chegam a Pantera Alvinegra

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou a chegada de dois reforços para a disputa da Copa Paulista: Rafael Sayão e Felipe Saturnino.

Sayão, 29 anos, chega ao CAV depois de atuar pelo Bandeirante na Série A3. Ao todo, o atleta fez nove jogos nesta temporada. Rafael já atuou por Marília, Penapolense, Rio Claro e Atletico Goianiense.

“Estou feliz de estar aqui. A expectativa é a mais alta possível para fazer uma boa Copa Paulista e alcançar os nossos objetivos”, afirmou Sayão.

O outro reforço chega do Rio Grande do Sul. O lateral-esquerdo, Felipe Saturnino, de 25 anos, chega ao Votuporanguense após atuar pelo Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúcho. Foram apenas dois jogos com a camisa Xavante. Saturnino atuou por times como Madureira, Juventus, Goiás e Rio Claro. Além de uma passagem pelo futebol português.

A Pantera Alvinegra, que é comandada por Thiago Oliveira, estreia na Copa Paulista no dia 14 de setembro contra o Comercial.