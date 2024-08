Votuporanguense pega a Francana em decisão de vaga nas quartas de final da Copa Paulista

O Pantera Alvinegro venceu a primeira parte do duelo e agora com um simples empate na Arena Plínio Marin, neste sábado (31), às 18h, se classifica para seguir na busca pelo bicampeonato.

O Clube Atlético Votuporanguense precisa de um simples empate diante da Francana, neste sábado (31.ago), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, para carimbar o passaporte para as quartas de final da Copa Paulista Sicredi 2024. O benefício vem da vitória por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas da final disputado na manhã do último domingo (25), no estádio José Lancha Filho, em Franca. Luizão e Bady fizeram os gols do CAV, enquanto Pedro Policarpo marcou para a Veterana.

Durante a semana, o Votuporanguense treinou forte e sem suspensos terá quase que força máxima, uma vez que, Israel voltou as atividades normais com o elenco após um período sob cuidados do departamento médico. O único que ainda segue em tratamento é Fábio José, que sofreu uma torção no tornozelo, no entanto, já está em processo de transição.

Para apitar esse duelo decisivo entre Votuporanguense e Francana a FPF (Federação Paulista de Futebol) escalou o árbitro Renan Pantoja de Quequi, que será assistido por Rafael Tadeu Alves de Souza e Gabriel Rodrigues Santos. O quarto árbitro será Humberto José Júnior, enquanto Cleber Luis Paulino atuará como analista de campo. Já o analista de vídeo será Gustavo Cesar Pedrozo.

Francana: sem Wantuil e em busca da virada

Por sua vez, a Francana seguirá tendo o desfalque importe, seu treinador Wantuil Rodrigues. O comandante não estará à beira do gramado na última partida das oitavas de final e pode ficar de fora também das quartas, caso o clube avance na competição.

Pela súmula do árbitro Herminio Henrique Kuhn Daldem, Wantuil, após a partida teria xingado o meia Pedrinho, do Monte Azul, depois agredido o zagueiro Marlon, também do AMA. Além disso, teria sido desrespeitoso com o trio de arbitragem.

Em julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP), Wantuil foi punido duas vezes no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva” e uma vez no artigo 250 por “praticar ato desleal ou hostil durante a partida”.

A Francana buscou diminuir a pena no TJD, mas não conseguiu. Com isso, o treinador da Veterana, que já cumpriu três jogos de suspensão, contra Barretos, Comercial e Botafogo-SP, ainda precisa pagar mais quatro partidas.

Vale ressaltar que, caso a Francana seja eliminada, Wantuil Rodrigues terá que cumprir as partidas restantes na próxima competição da Federação Paulista de Futebol (FPF) que disputar, no caso, a Série A3 de 2025.

Ingressos

Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.