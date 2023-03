O gol do Touro do Vale saiu no final da partida no estádio Fortaleza, quando Michelon acertou belo chute no ângulo aos 44 minutos do segundo tempo.

A vitória foi a segunda seguida do Barretos na competição. Agora, o Touro tem 16 pontos e está na 13ª colocação, ficando cada vez mais longe do Z-2. Já o Votuporanguense é o 14º, com 14 pontos.

Na próxima rodada, a última da A3, o BEC enfrenta o RB Bragantino II, fora de casa, e o CAV recebe o Rio Preto. Os jogos são no sábado, às 15h.