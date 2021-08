Novo poço do Sistema de Abastecimento de Água de Simonsen é inaugurado pela Saev Ambiental e Prefeitura

A partir de agora os moradores de Simonsen já contam com o acesso à água de qualidade, sem os grandes transtornos gerados pela indisponibilidade hídrica em alguns pontos do distrito. Na manhã do último sábado (14/8), a Saev Ambiental e a Prefeitura entregaram a obra do novo poço do Sistema de Abastecimento de Água de Simonsen, que já está em funcionamento, colocando fim ao problema de desabastecimento que se arrastava há décadas. O evento contemplou o calendário de festividades de aniversário de Votuporanga.

Participaram da cerimônia de inauguração, o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali; o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba; Cabo Valter, vice-prefeito; o deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari; o vereador Jura Silva, representando a Câmara Legislativa Municipal; os vereadores Daniel Davi, Nilton Santiago, Carlim Despachante, Sueli Friosi, e Valdecir Lio, além do responsável pelo Departamento de Engenharia da Saev, Gabriel Alves Dias Ferreira; demais convidados, secretários municipais e autoridades da cidade.

O superintendente da Saev iniciou a sua fala destacando a satisfação em participar deste momento marcante para a população, pois garantirá água potável de qualidade para todas as casas. “Esta obra é resultado de uma demanda antiga e necessária feita pelos moradores de Simonsen. Ela representa o fim de uma situação de falta de água e que trará mais qualidade de vida para todas as famílias”.

Casali agradeceu a todos os servidores da Saev pelo empenho na execução da obra. “Vocês foram fundamentais em todas as etapas deste projeto que exigiu um grande esforço das equipes para que o novo poço fosse entregue dentro do prazo definido”.

O novo poço tem um diâmetro maior e o dobro de profundidade em relação ao antigo, proporcionando maior amplitude no abastecimento. As perfurações foram realizadas em solo arenito e basalto, totalizando 180 metros de profundidade. Além disso, foram instalados uma bomba submersa com mais potência, e um novo painel de comando eletrônico.

“Entregamos hoje mais uma obra que busca beneficiar a nossa população. A água é um recurso essencial na vida das pessoas, e a perfuração deste poço vai reforçar o fornecimento de água para todos”, ressaltou o prefeito.

É importante destacar que o ato inaugural foi realizado cumprindo todas as normas de segurança no combate ao vírus definidas pelo Comitê de Contingência da Covid-19.

Plantio de mudas

No domingo (15/8), a Saev Ambiental e a Prefeitura de Votuporanga realizaram em parceria com o Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) o plantio de 60 mudas de árvores frutíferas e nativas da região, como jaca, tamarindo, romã, abacate, manga, caju, acerola, figo, dentre outras. A Casa do Bosque e Centro de Educação Ambiental “Maximino Hernandes”, no Vale do Sol foi o local do plantio.

Além do superintendente da Saev Ambiental, do prefeito e vice-prefeito de Votuporanga, participaram da ação o vereador Valdecir Lio, que representou a Câmara Municipal e o vereador Jura Silva, alunos do curso de Agronomia da Unifev, e a Polícia Ambiental.