Tem início nesta quinta-feira, 9, a 30ª Festa do Peão de Urânia, que acontece junto à 17ª Feira Industrial, Comercial e Agrícola de Urânia (Ficau). Com entrada franca, o evento acontecerá no Recinto de Exposições Wanderley Gelonez e seguirá até o sábado, 11.