Complexo Santa Casa participa de curso sobre liderança

A liderança é ação, não posição. O Complexo Santa Casa de Votuporanga acredita que gestão de pessoas têm a ver com agir com integridade, apoiar os outros e fazer a diferença de forma positiva. E que nossos profissionais, especialmente aqueles que exercem cargos de gerência e supervisão, precisam se capacitar constantemente.

Profissionais da Instituição participaram do curso “A arte de liderar”, realizado em São José do Rio Preto, com o palestrante Roberto Tostes. Marcaram presença as gerentes: Daisy Vitor (Enfermagem); Luana Romano (SanSaúde); Gisele Antoneli (RH); Marilza Cardi (Ambulatório Médico de Especialidades – AME Votuporanga); Fátima Modolo Claudio (AME Jales); Vera Lacerda (AME Santa Fé do Sul); Paula Ruceli (Núcleo de Atenção à Saúde – NAS), além da supervisora administrativa do AME Jales, Kely Renesto; Carina Guedes, do RH de Santa Fé do Sul e Vanessa Feriani, da Controladoria do NAS.

A qualificação durou mais de cinco horas, com aplicação de ferramentas e metodologias para desempenhar a liderança. “Foi muito produtivo, saímos com várias ideias e iniciativas, com foco em incentivar as equipes”, disse Daisy.

Para Gisele Antoneli, a participação em massa do Complexo reflete no cuidado da Instituição em capacitar seus profissionais. “Como RH, entendemos que uma liderança empoderada, motivada alcança excelentes resultados. Foi muito importante levarmos representantes de AMEs, Núcleo de Atenção, SanSaúde e Hospital como forma de qualificá-los para uma gestão dinâmica, resolutiva, acolhedora e que potencializa talentos”, finalizou.