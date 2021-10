Votuporanga registra recordes de geração de empregos e abertura de empresas em setembro

Números comprovam que as ações da Prefeitura para retomada do crescimento econômico estão no caminho certo

Mês a mês, os índices de Votuporanga comprovam que as ações da Prefeitura para retomada do crescimento da economia estão no caminho certo. Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, divulgados nesta semana registraram o melhor saldo entre contratações e demissões do ano, referentes ao mês de setembro. O saldo entre abertura e encerramento de empresas também bateu recorde anual, conforme números da Secretaria de Desenvolvimento Econômico divulgados na última semana.

Geração de Empregos

Em setembro, 274 pessoas conquistaram emprego com carteira assinada, um crescimento de mais de 80% se comparado ao mês anterior (149). As áreas que mais alavancaram o índice positivo foram Indústria (120) e Prestação de Serviços (119).

Abertura de Empresas

Também em setembro, o saldo entre abertura e encerramento de empresas atingiu o maior índice deste ano, com 130 novos estabelecimentos e fechamento de 42, gerando um saldo de 88. Desde janeiro, o saldo registrado de empresas abertas na cidade ultrapassa 640.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, acredita que a política econômica do atual governo tem dado resultados. “Implantamos o Comitê de Retomada Econômica, que vem preparando nossa cidade para esse novo momento da economia. Lançamos uma campanha integrando vários segmentos para incentivarmos a inserção no mercado de trabalho. Também alteramos a lei de incentivo fiscal para tornar nossa cidade ainda mais atrativa para instalação de novas empresas. O resultado é a consequência de várias ações em conjunto”.

O prefeito Jorge Seba recebeu os números com otimismo. “O momento é de muito otimismo aos novos tempos. A pandemia nos ensinou que precisamos sempre nos reinventar. Com certeza estamos saindo dessa fase mais fortalecidos”, disse o prefeito.