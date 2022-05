Movimento reforça presença da marca no território do amor e vai ao encontro da fluidez do sentimento em diferentes configurações de relações

O amor é sempre motivo de celebração. Quando falamos em amor, pouco importam os rótulos ou status de relacionamento – o verdadeiro valor do sentimento está em permitir criar conexões e compartilhar bons momentos. Pensando nisso, o Boticário decidiu dar um novo significado ao tradicional 12 de junho, em que se comemora o Dia dos Namorados no Brasil, para celebrar o Dia do Amor – ampliando a data mais afetuosa do ano para caber mais do que apenas os namorados, mas todo e qualquer tipo de relação que tem o amor como combustível.

A ação vem para reforçar que as inúmeras formas de amar também podem, e devem, ser celebradas: seja pelos solteiros que colecionam contatinhos, os amigos, que podem ser coloridos, os casais de longa data que já comemoraram todos os tipos de bodas, os adeptos do poliamor e até mesmo aquele ex, que vez ou outra, vira atual novamente. Criada pela AlmapBBDO, a campanha tem como ponto de partida o lançamento do filme conceito, “Questionamentos”, que estreia em 24 de maio para dar espaço a esses diferentes recortes de relações e às mais diversas formas de sentir, amar e viver – reforçando que, cada uma delas, é motivo de celebração. Na sequência, a marca dá início a uma série de conteúdos que tem como ponto em comum o amor: depoimentos reais, escuta ativa e diálogo aberto com a comunidade serão os motores para comunicar o movimento.

O novo significado que o Boticário atribui para a data endossa a presença da marca no território do amor e celebra a diversidade de tipos de relações – como forma de tornar a comemoração mais inclusiva, indo além de quem tem status de relacionamento “namorando”. Em tempos de amores mais fluídos e diante de um contexto pós-pandêmico, viver o momento tornou-se uma necessidade latente de grande parte da população. Segundo um estudo encomendado em 2020 pela Soltos e conduzido pelos chatbots na On The Go¹, 63% dos solteiros brasileiros estão interessados em um romance – o número é quase o dobro se comparado ao período que antecedeu a pandemia, que registrou apenas 37%.

Depois de dois anos de confinamento, os efeitos nas relações e a ressocialização mudou, e muito, a forma de como as pessoas lidam com o sentimento. A mesma pesquisa apontou que 44% dos entrevistados repensaram as suas relações, enquanto 64% decidiram parar de insistir em quem não abre o jogo e não demonstra o que quer. Ou seja, mais do que nunca, é tempo de viver o presente, de celebrar todos os tipos de relações e demonstrar os sentimentos.

“Não é apenas sobre uma campanha, mas sim sobre conversa. Gerar conteúdo e conversas cada vez mais relevantes de modo que o público olhe para o que a marca está fazendo e se enxergue, estreitando essa ligação emocional com a marca”, explica Marcela De Masi Nogueira, Diretora de Branding e Comunicação do Boticário. Para a executiva, a ação é mais um passo da marca na jornada de criar e estar presente em conversas com o público, entendendo seus dilemas e desejos. “Neste ano queremos aproveitar o Dia do Amor para sermos vetores da mudança que gostaríamos de ver no mundo. Queremos celebrar o amor – em seu mais amplo, complexo e diverso significado, considerando todas as suas formas, independentemente de qualquer status de relacionamento. Para nós, que há mais de 40 anos buscamos espalhar amor e beleza pelo mundo, toda relação em que existe amor merece ser comemorada”, explica Marcela De Masi Nogueira.

O filme da campanha, bem como outras ações da marca para data, reflete um amor mais plural e atual. “Os relacionamentos de hoje não se enquadram mais dentro dos modelos que, por muito tempo, foram considerados “padrões”. Por isso é fundamental celebrar a diversidade das mais diferentes formas de amor”, destaca Marco Giannelli (Pernil), CCO da AlmapBBDO.

Para abrir o tema, a marca inicia, ainda em maio, uma conversa nas redes sociais com a comunidade e lança reflexões sobre depoimentos reais de histórias de amor e novos modelos relacionais. A proposta de Boticário, que há muitas décadas mantém um canal de comunicação aberto com o consumidor, é criar um espaço de escuta tanto com o público, quanto com influenciadores parceiros, que juntos narram vivências individualizadas sobre a forma como se relacionam e convidam suas audiências a celebrarem o amor na data.

