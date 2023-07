Evento religioso reúne jovens em Barretos

O parque onde acontece a famosa Festa de Peão em Barretos vai se transformar numa cidade de barracas. Isso porque o local receberá mais de 26 mil “desbravadores” do Estado de São Paulo com idades de 10 a 15 anos, além de adultos que lideram esses jovens. O evento é realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e acontece a cada 5 anos. A oitava edição, que tem como tema “Fé Invencível” e se baseia na história do personagem bíblico João, aconteceria em 2021, mas foi adiado para julho desse ano por conta da pandemia da Covid-19.

Nesta edição, o Campori (acampamento) atrairá 600 Clubes de Desbravadores de São Paulo, o que representa uma população maior do que 412 municípios do estado. O primeiro evento foi realizado em 1987, e esta será a maior edição em número de acampantes.

A megaestrutura para receber os clubes inclui uma área de acampamento de 159 mil metros quadrados, supermercado, hospital 24h, postos de atendimento médico, mais de 300 profissionais da saúde, livraria e até mesmo um shopping.

A estimativa é que 200 jovens de Rio Preto participem do acampamento.

Érika Monteiro, líder dos desbravadores de Rio Preto, afirma que a expectativa de todos os participantes é grande, já que desde 2017 esperam ansiosamente para participarem de mais um evento. Ela afirma que a preparação do evento começou há mais de um ano. “Temos que preparar tudo, desde as barracas, alimentação, os uniformes dos adolescentes que devem ser todos padronizado. No evento, temos provas a serem cumpridas que já estão sendo treinadas todos os domingos”, complementa.

Para Camila Amorim, de 20 anos, que participa do clube de desbravadores desde os 10 anos, o evento proporciona crescimento pessoal, espiritual e social para todos os envolvidos. “A sociedade tende a ganhar com as ações propostas pelos desbravadores, como a feira de saúde que passará por Barretos no período do evento e doações para a casa de apoio do Centro Adventista de Apoio a Família, que ajuda pessoas que passam por tratamento de câncer na cidade”. “Já os jovens são levados à reflexão sobre seu papel na sociedade e orientados a serem bons cidadãos. Esse tipo de evento é importante para o desenvolvimento saudável tanto da juventude quando da sociedade”, afirma.

(Colaborou Victória Oliveira – diarioweb.com.br