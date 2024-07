Campeões do Country Bulls se enfrentarão em prol do Hospital de Base

Toda a renda revertida das apostas no Desafio do Bem – Duelo de Campeões será direcionada ao custeio do setor de transplante de órgãos do Hospital de Base.

No próximo domingo, 14 de julho, os campeões do Rio Preto Rodeo Country Bulls, touro e peão, se enfrentarão em uma disputa a favor da saúde da região. Toda a renda revertida das apostas no Desafio do Bem – Duelo de Campeões será direcionada ao custeio do setor de transplante de órgãos do Hospital de Base. Além do Desafio do Bem, quem adquirir ingressos para a Quarta Solidária, marcada para dia 10, também estará contribuindo com a saúde da região, pois o valor arrecadado com as entradas será integralmente revertido para a instituição.

Desafio do Bem – Duelo de Campeões

O Desafio do Bem consiste em uma disputa entre peão e touro. Para vencer, o peão deve permanecer por oito segundos em cima do animal. E como forma de uma brincadeira saudável, quem assiste ‘aposta’ em quem vencerá o duelo, peão ou touro. Todo esse dinheiro arrecadado com o público contribuiu com o Hospital de Base.

O valor será destinado ao custeio do setor de transplante de órgãos do Hospital de Base. Atualmente, no Brasil, são mais de 60 mil pessoas à espera de um transplante. “Através da doação de órgãos e tecidos você pode ajuda a salvar vidas, pois quem precisa de um transplante de coração, pulmão e fígado não tem outra alternativa para sobreviver, a não ser o transplante”, cita Dr. João Fernando Picollo, coordenador da organização de procura de órgãos do HB.

Quarta Solidária

A primeira noite do Rio Preto Rodeo Country Bulls 2024, marcada para 10 de julho, é também um grande evento solidário. Como já é tradição, 10 mil ingressos da Quarta Solidária do Country Bulls foram doados ao Hospital de Base (HB) e toda a renda será revertida para o custeio do atendimento de pacientes SUS. O HB é referência para 1,7 milhão de habitantes dos 102 municípios pertencentes ao Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15).

O ingresso solidário, no valor de R$ 20,00, pode ser adquirido no Setor de Alianças Estratégicas do Hospital de Base, que funciona em prédio anexo ao hospital. Esta é uma boa oportunidade para participar de uma das festas mais emocionantes do Brasil e, ao mesmo tempo, apoiar uma causa nobre. As atrações da noite são as duplas sertanejas Mato Grosso & Mathias, Pedro Paulo & Alex e Guilherme & Benuto. Mais informações pelo telefone: (17) 99719-7709 ou (17) 99637-9873.