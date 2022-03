Vereador Anderson Branco manifesta repúdio contra filme de Porchat e Gentili

Filme com censura de 14 anos, que normaliza cena de pedofilia, é censurado pelo Ministério da Justiça

O vereador da Câmara de Rio Preto, Anderson Branco (PL) manifestou nas redes sociais “repúdio total” contra o filme “Como se tornar o pior aluno da escola”, estrelado por Fábio Porchat e Danilo Gentili. O longa, com censura de 14 anos, está em exibição na Netflix, Telecine Play, Globoplay, YouTube, Apple TV+ e Amazon Prime Vídeo.

Branco, que é presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos, publicou em suas redes sociais que o filme contém “cenas fortes de pedofilia contra nossas crianças”. O parlamentar também pede aos pais que vigiem o conteúdo que os filhos assistem.

Nesta terça-feira (15), o Ministério da Justiça determinou, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, a remoção da obra das plataformas de streaming. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União e impõe multa de R$ 50 mil caso a exibição não seja interrompida no prazo de cinco dias.

A Globoplay e a Telecine não acataram a determinação.

No Twitter, Danilo Gentili fez diversas publicações sobre o caso e afirmou que “coleciona pedido de prisão e censura oficial dos dois governos”, referindo-se a petistas e bolsonaristas.

