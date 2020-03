O intuito é reduzir a aglomeração de pessoas e, com isso, conter o avanço da propagação do vírus.

Nova data será confirmada. Desta forma, o prazo para recebimento de contribuições será estendido até a próxima segunda-feira (23/3).

Plano Diretor

A revisão do Plano Diretor foi lançada no dia 17 de dezembro de 2018 pelo Prefeito João Dado e atende às disposições da Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. O Plano é considerado um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana dos municípios. O processo tem como objetivo avaliar e atualizar as diretrizes de desenvolvimento municipal estabelecidas no Plano Diretor Participativo aprovado em 2007.