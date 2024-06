Cerca de 90 estudantes dos quintos anos A, B e C comemoraram a conclusão do Programa

Em um clima de festa e aprendizado, cerca de 90 alunos do Colégio Unifev celebraram a formatura e receberam seus certificados de conclusão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), na noite de segunda-feira (17/6).

A solenidade, realizada no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, reuniu familiares, educadores e autoridades para prestigiar a conquista dos estudantes. Estiveram presentes a diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes; a coordenadora, Profª Esp. Renata Pasini Fuentealba; a representante da Secretaria Municipal da Educação, Maristela Maranho; e o comandante da Polícia Militar de Votuporanga, capitão PM André Renato Ferreira Navarrete.

O Proerd é um programa preventivo que visa conscientizar crianças e adolescentes sobre os perigos das drogas e da violência. Através de atividades lúdicas e dinâmicas, o programa buscou fortalecer os fatores de proteção e reduzir fatores de risco. As atividades foram desenvolvidas pelos instrutores do programa, os policiais militares da 3ª Cia de Votuporanga, do 16º Batalhão de Polícia Militar, os cabos Kleber Troiane, Gustavo Maciel Murari e Geisemara Marchioto, por meio de visitas semanais aos alunos.

Segundo Troiane, a formatura encerrou o primeiro semestre do programa nas escolas de Votuporanga. Ao todo, foram atendidas 19 escolas e 1267 alunos. “O Proerd busca a valorização da parceria entre a escola, polícia e família, proporcionando aos alunos informações como respeito ao próximo, o exercício de cidadania, tomada de decisões, resolução de conflitos, respeito às leis e, principalmente, a valorização da vida. Atuamos uma vez por semana em cada escola, com a presença do professor em sala de aula e com o auxílio de um material didático do programa”.

A diretora do Colégio Unifev destacou a importância do projeto e agradeceu a união com a Polícia Militar. “É uma parceria maravilhosa entre a polícia, a família e a escola. Qualquer ação que contribua para o desenvolvimento dos nossos jovens pré-adolescentes é recebida com grande entusiasmo. Há mais de 20 anos o Colégio e o Proerd estão unidos e o saldo é muito positivo. Os alunos aprendem a recusar às drogas, a identificar situações de violência e a valorizar o trabalho essencial da Polícia Militar”, salientou Adriana.

Para os estudantes, a participação no Proerd foi uma experiência marcante. “Aprendi que não podemos usar drogas, temos que ser uma boa pessoa e educada com os outros”, disse a aluna Natália. “É um programa muito bom, que ensina às crianças o que é errado e o que é certo e mudou a minha vida”, completou a aluna Pietra.