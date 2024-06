Evento foi realizado na quadra poliesportiva “Prof. Me. Paulo Eduardo de Mattos Stipp” para 90 alunos que praticam a modalidade esportiva

A quadra poliesportiva “Prof. Me. Paulo Eduardo de Mattos Stipp”, na Cidade Universitária, foi palco para a cerimônia de troca de faixa do judô. Os 90 alunos e seus familiares participaram do ato na manhã do último sábado (15/06), além da diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes; da coordenadora do Ensino Fundamental I, Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba; da coordenadora do Fundamental II, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola; e do sensei Leonardo Rodrigo.

Os judocas abrangem desde a Educação Infantil até o 6º ano, avançando de fase e conquistando novas etapas, refletidas nas suas faixas que vão desde as cores cinza, cinza com ponteira azul, azul, azul com ponteira amarela, amarela e amarela com ponteira laranja.

“Dentre as diversas opções esportivas, o judô se destaca como uma modalidade que oferece benefícios significativos aos nossos alunos, por meio dos ensinamentos do sensei Leonardo. É um meio de promover valores fundamentais, como respeito, disciplina, autocontrole e humildade”, destaca a diretora do Colégio.