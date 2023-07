DESTAQUE: votuporanguenses brilham no Campeonato Brasileiro de Kickboxing

Yan Alves e Ayslan Malerba, da Academia Samuel Brito Fight Studio, conquistaram o 1º lugar na categoria 65kg e 2º lugar nos 70 kg, respectivamente.

Votuporanga/SP é um celeiro inesgotável de talentos no esporte, prova disso é que os atletas Yan Alves e Ayslan Malerba, da Academia Samuel Brito Fight Studio, conquistaram o 1º lugar na categoria 65kg e 2º lugar nos 70 kg, respectivamente, no último domingo (23.jul), em Garça/SP.

A conquista é um marco de excelência para a academia inaugurada há menos de seis meses, comandada pelo jovem treinador Samuel Brito, de 31 anos – que também é lutador e possui amplo histórico de conquistas, entre elas, foi campeão por quatro edições consecutivas dos Jogos Abertos do Interior, no Kickboxing, além do torneio Internacional Brasil – Argentina, esse já no MMA.

Ao Jornal Diário de Votuporanga, Samuel que treina desde os 13 anos, contou a experiência de estrear como treinador, segurando as emoções e não podendo competir: “Eu gosto de competição, dessa atmosfera de adrenalina, eu falo que nasci dentro do ringue, então, com minha vida inteira fazendo isso, foi novidade. A gente fica meio que, se alguém dissesse: ‘você vai agora.’ Eu diria: ‘agora!’ (risos).”

Mas o orgulho de Samuel, desta vez, veio de seus alunos que também realizaram as primeiras lutas de suas carreiras: “O Yan está comigo há um ano e meio e é extremamente habilidoso. Já o Ayslan está comigo desde os sete anos, o chamo de ‘pupilo’, ele sempre quis lutar e eu dizia que não era a hora certa, agora ele estava preparado e fez bonito. Eles fizeram história, fizemos história. Sem palavras para traduzir, ainda estou meio anestesiado. Como professor e treinador, estou muito feliz com a vitória dos meninos, os parabenizo pela conquista, pela dedicação, pela persistência, e agradeço de coração pelo presente e pela confiança”, afirmou o treinador.

O segundo semestre de 2023 está só começando no Samuel Brito Fight Studio, já que sondam para ainda esse ano a primeira competição internacional. Além disso, Samuel deve voltar aos combates em busca de títulos. Fonte: Diário de Votuporanga

O Samuel Brito Fight Studio, que oferece aulas de Kickboxing, Muay Thai, MMA e Boxe para todos os públicos, com turmas de manhã, tarde e noite, fica na Rua Alagoas, 2953, no Patrimônio Velho, em Votuporanga.

Para mais informações, ligue no (17) 99144-0110. Ou por meio das redes sociais: samuelbrito.fightstudio (Instagram) e Samuel Brito Personal Fight (Facebook).

FOTO 1: – Yan Alves e Ayslan Malerba conquistaram o 1º lugar na categoria 65 kg e 2º lugar nos 70 kg, respectivamente – Foto: Reprodução

FOTO 2: – Votuporanguenses brilham no Campeonato Brasileiro de Kickboxing – Foto: Reprodução