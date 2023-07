Secretaria da Saúde segue com campanha de vacinação contra a gripe

As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; toda a população, acima de 6 meses de idade pode se imunizar

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga segue com a campanha de vacinação contra a gripe no município. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e toda a população, acima de 6 meses de idade pode se imunizar.

Além do imunizante contra a gripe, estão disponíveis nas unidades as outras doses que compõem o calendário de vacinação. Uma ótima oportunidade para manter a cartão de vacina atualizado.

Vacina

A vacina é trivalente, portanto, protege contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B. O imunizante é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, além de contribuir na redução da circulação viral na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.

Como se prevenir

A vacinação é a forma mais eficaz e segura de prevenir casos graves e óbitos por gripe. Como o vírus vive em constante mutação, é necessária a vacinação anual.

Além disso:

-Utilize lenço descartável para higiene nasal;

-Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir;

-Evite tocar nas mucosas de olhos, nariz e boca;

-Não compartilhe objetivos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

-Mantenha os ambientes bem ventilados.