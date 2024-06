Votuporanga mais uma vez no pódio, agora em dose dupla

Melissa e Ana Flor, duas jovens skatistas de Votuporanga, brilharam no Campeonato Festival Skate realizado em Vinhedo-SP no último final de semana.

Melissa, com apenas 10 anos, conquistou o terceiro lugar na categoria mirim feminino, enquanto sua irmã Ana Flor, de apenas 6 anos, ficou em segundo na categoria infantil feminino.

As talentosas meninas mostraram mais uma vez que Votuporanga está muito bem representada no cenário do skate feminino. (Foto: Arquivo Pessoal)

