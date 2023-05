Nadador da Avonat participará do maior torneio do Brasil

Eric Kenji Toma Silveira representará Votuporanga no Troféu Brasil que será realizado em Recife-PE no final do mês

O Troféu Brasil de Natação é o maior campeonato da modalidade no país e quem vai participar dessa competição importantíssima é Eric Kenji Toma Silveira, atleta da Avonat (Associação Votuporanguense de Natação).

A participação só será possível após a conquista de um grande patrocinador.

O torneio será realizado em Recife-PE, de 30 de maio a 3 de junho, com transmissão ao vivo do canal Band Sports. Eric só participará porque conseguiu um patrocínio, caso contrário seria inviável porque os gastos são altos.

Quem conseguiu o apoio foi a também atleta da Avonat, Sílvia Provasi, 31 anos. Sabendo da importância do nadador participar do torneio, ela buscou patrocínio diretamente com a empresa Istobal (multinacional espanhola), sediada em Santa Bárbara do Oeste e que trabalha com máquinas automáticas para lavagem de veículos. “Eu apresentei o projeto, os tempos do atleta, o potencial e o nível do campeonato, então eles se interessaram em patrocinar o nadador da Avonat”, explicou.

Eric e Sílvia são treinador pelos técnicos Alan de Souza Coutinho e Rowerton Lineu Ghioti Murata.

Nascido em São José do Rio Preto, Eric tem 21 anos e vai nadar as provas de 200m borboleta, 200m costas e 400m medley. O atleta compete há mais de 14 anos. Começou no Palestra Esporte Clube e com 12 anos entrou para a equipe do Sesi-SP 2014, em Rio Preto. Já em 2019 foi convidado para integrar a equipe principal do Sesi-SP, em São Bernardo do Campo, onde conquistou diversas medalhas e ficou várias vezes entre os oito melhores do Brasil por categoria. “Em 2022 entrei para a equipe de Votuporanga e sigo firme”, contou.

O nadador está com boas expectativas para o torneio e promete dar seu máximo para conseguir ficar entre os top 16 do Brasil. “Gosto de nadar em competições de alto nível com grandes atletas de seleção, que vão estar lá para disputa da seletiva de mundial. Para mim, é um grande privilégio e uma inspiração para estar em uma baita competição dessa”, concluiu.

Sílvia Provasi destacou a importância da parceria de empresas com atletas para que os competidores consigam participar de competições importantes como o Troféu Brasil. “Esperamos que essa prática se torne cada vez mais frequente, para que um maior número de atletas sejam beneficiados”, concluiu.

