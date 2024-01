Sub-11 do CAV é campeão da Copa Interior de Futebol de Base Pontes Gestal

No último sábado (20.jan), o Sub-11 do Clube Atlético Votuporanguense brilhou ao conquistar o título da Copa Interior de Futebol de Base Pontes Gestal. A vitória sobre o JP Sports, time que representa o Catanduva, por 1 a 0, com o gol decisivo sendo obra de Enzo Jessem.

A competição contou com a participação de diversas equipes da região, incluindo representantes como Olímpia e Catanduva, totalizando 37 times.

Além do troféu principal, o Votuporanguense acumulou reconhecimentos individuais. O goleiro Lucca foi premiado como o menos vazado, enquanto Davi se destacou como o jogador mais notável do campeonato. O título de melhor treinador ficou nas mãos de Stevys Lippa, evidenciando a excelência da equipe técnica.

Vale destacar que a Base do CAV é fruto de uma colaboração bem-sucedida com a WS Sports. Enquanto celebra essa vitória, o “Cavinho” já se concentra na preparação para o aguardado Campeonato Paulista da categoria, prometendo manter o ímpeto vitorioso ao longo da temporada.