Vigilante é internado após ser agredido por morador de área livre

Um vigilante está internado em estado grave depois de ter sido agredido por um morador de área livre no fim da tarde desta última segunda-feira, (22/01/2024), na praça da Matriz 9 de Julho, em Ibirá (SP).

Moradores disseram para a Gazeta que o autor, de 30 anos, é usuário de drogas e possui problemas psiquiátricos. Ele, que também teria assaltado um supermercado da cidade, recentemente, estaria depredando a praça, quando teve a atenção chamada pelo agente, Marcio Antonio Peluci, de 44 anos.

Segundo a Polícia Militar, o indivíduo então teria dado um chute contra a vítima, que caiu perto de uma árvore. Equipes de resgate foram acionadas e Marcio foi levado inconsciente para a Santa Casa do município. Devido à gravidade do caso, ele precisou ser transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).

Policiais militares foram acionados e conseguiram prender o indivíduo, que foi levado para o Plantão Policial de Cedral (SP). Após ser ouvido, ele acabou sendo liberado.

Marcio é funcionário público do município e está internado em estado grave no HB, onde deverá passar por cirurgia. Nas redes sociais, amigos e moradores de Ibirá estão pedindo orações pela sua recuperação.

O caso deverá ser investigado pela delegacia de Ibirá. Gazeta do Interior