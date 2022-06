Adolescente de 15 anos foi esfaqueado; ele chegou a ser socorrido, levado ao Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos

Segundo a polícia, conforme testemunhas, ambos já tinham se desentendido no domingo, 26, por uma pipa. Na tarde de terça, eles se encontraram em um bar no bairro Nova Era e iniciaram a briga fora do estabelecimento. A cerca de 15 metros do comércio, o suspeito sacou uma faca e golpeou a vítima. Após o crime, o suspeito fugiu.