Mulher é presa após esfaquear a própria mãe em Guzolândia

Uma mulher foi presa após esfaquear a própria mãe, nesta quinta-feira (14), em Guzolândia, região de Araçatuba, no interior de São Paulo. Segundo TV Tem/ g1, a filha agrediu a vítima após pedir dinheiro para comprar drogas.

A PM foi acionada para atender a ocorrência e, no local, encontraram a idosa com um ferimento no peito causado pela facada. Ela foi socorrida e levada para atendimento médico. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Em relato, a mulher disse à polícia que a filha é dependente química e pediu dinheiro para comprar drogas. Após negar, a idosa foi agredida com tapas e com um golpe de faca no peito.

A suspeita foi presa e levada ao distrito policial, onde aguarda decisão da Justiça. A Polícia Civil vai investigar o crime. RP10