Dois homens são presos por furto de motocicleta em Estrela d Oeste

Dois homens foram presos em flagrante nesta sexta-feira, dia 15, por furto de motocicleta na madrugada desta quinta-feira (15), em Estrela d´Oeste, região de Fernandópolis.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe estava em patrulhamento quando recebeu uma denúncia de que dois homens haviam furtado uma motocicleta na noite anterior.

A equipe passou a realizar buscas na região e, com o apoio de informações de populares, conseguiu localizar a motocicleta escondida em um terreno baldio.

Com base em imagens de câmeras de segurança do local dos fatos, a equipe identificou os dois suspeitos, G. P. S. e D. G. A..

A equipe se deslocou até a residência de D., onde ele foi encontrado. Ele informou que G. estava trabalhando em uma vidraçaria na cidade.

A equipe se deslocou até a vidraçaria e localizou G.. Ambos os homens confessaram o crime e foram presos em flagrante.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Estrela d´Oeste, onde o delegado ratificou a voz de prisão.

Foi elaborado o BOPC N° QS 7570-1/2023, com base no artigo 155 § 4° inc III e IV do Código Penal, que prevê pena de reclusão de 2 a 8 anos, além de multa.

A motocicleta foi devolvida à vítima.