Valentim Gentil recebe novas doses e amplia vacinação contra a Covid-19

Nesta segunda-feira (10/05), a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Valentim Gentil recebeu 300 novas doses da vacina contra a Covid-19 do lote Astrazeneca e a partir desta terça-feira (11/05), iniciará a imunização de novos públicos.

A Secretaria de Saúde realizará a imunização em duas etapas, com o objetivo de evitar aglomerações e prestar um serviço mais humanizado.

A partir desta terça-feira (11/05), grávidas e puérperas com comorbidades, transplantados e pessoas com Síndrome de Down a partir de 18 anos, e beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) de 55 a 59 anos, que atendem aos critérios desta etapa da campanha e que apresentarem documentos que comprovem a necessidade, podem procurar o Centro de Vacinação contra a Covid-19 das 8h às 16h.

Pessoas com comorbidades (relacionadas na imagem), de acordo com o Ministério da Saúde, de 55 a 59 anos, também deverão apresentar além dos documentos, o atestado médico e podem procurar o Centro de Vacinação que funciona anexo a Unidade Estratégia Saúde da Família do Bairro Ypê, a partir de quinta-feira (12/05).

Para este público, onde será necessário apresentar documentos comprobatórios, não serão realizados agendamentos. A Secretaria de Saúde informa que basta procurar a Unidade estruturada para receber a dose.

Ainda de acordo com o Plano de Imunização do Estado, estão incluídos nesta etapa, pacientes que fazem hemodiálise. Estes serão vacinados nas Unidades de Diálise, cuja referência de Valentim Gentil é Votuporanga.

A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que os agentes comunitários de saúde e profissionais de saúde que atuam nas Estratégias Saúde da Família ajudarão nos documentos necessários exigidos pelo Plano Estadual e Ministério da Saúde.