Idosos de 64 anos são vacinados em Valentim Gentil

A Prefeitura de Valentim Gentil comemora nesta quinta-feira (22/04), a chegada de novas doses da vacina contra a Covid-19 e a ampliação da faixa etária.

A partir desta sexta-feira (23/04), a Secretaria de Saúde iniciará a aplicação da primeira dose em idosos de 64 anos, seguindo o Plano de Imunização do Estado. Chegaram no município 120 doses do lote CoronaVac.

ATENÇÃO!

As vacinas de rotina e contra a Influenza continuam sendo aplicadas nas unidades de saúde. A Secretaria de Saúde solicita que, para estes casos, a população procure a unidade a partir das 10h, para evitar aglomerações.