“Decidimos adotar essa medida por prudência com o cenário epidemiológico no Estado. Todos os números demonstram que a pandemia está recuando em São Paulo, mas vamos optar pela precaução. O nosso maior compromisso é com a saúde da população”, falou Doria em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 2. A obrigatoriedade de máscaras em todos os ambientes está em vigor desde 7 de maio de 2020.

A decisão foi tomada após uma recomendação do Comitê Científico, em que os especialistas apontaram que há incertezas quanto ao impacto da variante Ômicron às vésperas do fim do ano – o Estado considerou que as festas de Natal e Ano Novo costumam provocar aglomerações, facilitando a transmissão de doenças respiratórias como a Covid-19.

Para Sylvia Lemos Hinrichsen, consultora de biossegurança da Sociedade Brasileira de Infectologia e professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vão existir “vai e vem” de medidas de proteção porque tudo depende do cenário. ”Vai depender de como ficam os testes das farmacêuticas, vão avaliar em cima da nova variante se as vacinas vão ser aplicadas e em que nível. Precisamos ter mais ideias sobre a transmissibilidade e formas clínicas”, afirma. “O mais acertado no momento é estar atento, seguir as medidas de barreira e se vacinar.”

Ulysses Strogoff de Matos, infectologista do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, acredita que a decisão de retirar a obrigatoriedade havia sido precipitada e que esse não deveria ser o foco principal agora, quando ainda morrem centenas de pessoas por dia pela doença no País. “A discussão deveria ser como a gente vai fazer a produção de vacina nacional, como vai fazer a produção de medicamentos que estão se mostrando eficazes, como está a adequação dos ambientes de trabalho e escola, incentivando as pessoas a se vacinarem”, afirma.