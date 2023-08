Desburocratização: Prefeitura lança plataforma e aplicativo Conecta Votuporanga

Principais serviços da Prefeitura estão disponíveis no aplicativo como, por exemplo, atendimentos da Ouvidoria, IPTU, emissão de Nota Fiscal, Transparência, serviços da Saev Ambiental, do Procon e diversos outros

Em meio ao calendário de comemoração dos 86 anos de Votuporanga, o dia 9 de agosto ficará marcado na história, por ser a data em que a Prefeitura concretiza a importante proposta de Governo de diminuir a emissão de papeis e migrar todos os processos para o meio digital. Para isso, o prefeito Jorge Seba lançou o programa Conecta Votuporanga, formado por uma plataforma de processos internos e externos e por um aplicativo, com o objetivo de manter a Administração Municipal conectada 24 horas por dia com os cidadãos. O evento integrou a programação da 13ª edição do Festival Literário de Votuporanga (FLIV), que também leva a sustentabilidade como tema principal.

Participaram do lançamento, além do prefeito Jorge Seba e da primeira-dama Rose Seba, os secretários e servidores que participaram ativamente da implantação do programa como, o secretário de Governo, Alexandre Giora, acompanhado do assessor de Gabinete e responsável pela Comunicação da Prefeitura, Wender Rodrigues; o secretário de Transparência e Gabinete Civil, Edison Caporalin; a secretária da Administração, Andrea Thomé; e também os servidores municipais Wagner Hashimoto e Marcelo Damaceno. A Câmara Municipal foi representada no ato pelo vereador Jurandir Benedito da Silva.

Em sua fala, o prefeito enalteceu o trabalho de todos os envolvidos e deixou claro que o intuito principal da Administração é atender o cidadão com excelência. “Os recursos investidos na implantação da plataforma se revertem em ‘lucro’ já a partir deste ano para os cidadãos, por meio da eficiência na prestação dos serviços públicos. Sei que são poucas as cidades no Brasil que possuem esse sistema. Tomara que isso se replique para outros municípios.”

O representante da 1 Doc, empresa responsável pela plataforma, Anderson Valli, anunciou que Votuporanga é a primeira cidade do país a lançar o programa interno e externo (aplicativo) juntos, no mesmo momento. Anderson estava acompanhado de Jhony Soares, representante da Gov Digital, empresa desenvolvedora do aplicativo.

Todos os principais serviços da Prefeitura estão disponíveis no aplicativo como, por exemplo, atendimentos da Ouvidoria, IPTU, emissão de Nota Fiscal, Transparência, serviços da Saev Ambiental, do Procon e diversos outros. As atualizações serão constantes com inclusão de novos serviços e ferramentas, sempre buscando facilitar o atendimento aos cidadãos.

Em suas falas, todos os participantes ressaltaram que além da economia financeira e dos benefícios ambientais com a redução de papéis, são inúmeras as vantagens para os cidadãos como redução de tempo para retorno de suas demandas, sem contar que as solicitações podem ser feitas na palma da mão, sem sair de casa e no horário que o cidadão puder.

O aplicativo está disponível nas lojas App Store e Play Store, é só procurar lá por Conecta Votuporanga. É inovação, conectividade e sustentabilidade no modo on. Você pode ter ainda mais informações da Prefeitura no site ou nas redes sociais pelo @prefvotuporanga. Quem quiser conferir as fotos do lançamento, é só baixar o aplicativo. Lá também estão sendo lançadas as fotos do Festival Literário de Votuporanga.