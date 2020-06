Covid: Rio Preto, Votuporanga, Jales e Santa Fé ficam na fase 2

A região de São José Rio Preto vai permanecer na fase 2 do Plano São Paulo de combate à pandemia estipulado pelo governador João Doria. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira, dia 26.

Entre os municípios ainda beneficiados pelo plano estão as microrregiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul.

Já outras regiões do Estado, como Araçatuba, que também pertence ao noroeste paulista, voltaram para fase 1 (vermelha).

Já a região de Barretos, que estava na vermelha, progrediu para a fase laranja na atualização desta sexta. De acordo com o governador, a mudança das fases se deve ao aumento dos casos de Covid no interior do Estado. Ele também prorrogou a quarentena em todo Estado até o dia 14 de julho.

O Plano SP de flexibilização foi apresentado pela primeira vez no final de maio e passou a valer a partir de junho. As regiões são dividas pelos Departamentos Regionais de Saúde (DRSs). A DRS de Rio Preto reúne 100 municípios.

Cinco pontos são analisados para definir em qual fase cada uma das regiões do Estado vai se enquadrar: ocupação de leitos de UTI, leitos por 100 mil habitantes, variação dos casos, variação das internações, e variação de óbitos de uma semana para outra.

Região Noroeste: