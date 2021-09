Tanabi vence Olímpia e assume a liderança do grupo 01 com 14 pontos

Na classificação geral, o Índio da Noroeste está na sexta posição, na frente de clubes da elite do futebol paulista. Com a vitória contra o Olímpia em casa, o Tanabi Esporte Clube assumiu a liderança do grupo 01 com 14 pontos, ultrapassando o Mirassol, com quem disputava a liderança. Na classificação geral, o Tanabi está na sexta posição na frente do São Paulo, Mirassol,

Palmeiras e outros clubes da elite do futebol paulista.

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista sub-20, o Tanabi Esporte Clube recebeu no Estádio Alberto Victolo o Olímpia na volta do turno, na primeira partida, o Tanabi venceu

o Olímpia por 1 a 0. Nesta rodada, o jogo começou com os visitantes abrindo o placar aos sete minutos com Leonardo.

Os donos da casa não ficaram para trás, aos dez minutos Rhurick na cobrança de pênalti igualou o placar. Depois o volante Diogo nos 31 minutos fez o segundo gol do Tanabi. Em jogada ensaiada, o Vitinho fez o terceiro do Tanabi aos 34 minutos. “Nós já estávamos fazendo bons jogos, nada mais do que merecido para uma equipe batalhadora igual à nossa. Agora é se manter focado para não perdemos a liderança”, comentou Diogo Gomes, volante e autor de um dos gols do Tanabi. Entrou na volta do intervalo e aos três minutos do segundo tempo, Rafael Messinho fez

o quarto gol do Tanabi. Ainda na segunda fase da partida, os visitantes fizeram mais dois gols. No apito final, o placar foi 4 para o Tanabi e 3 para o Olímpia.

Com este placar, e a derrota do Mirassol contra o Fernandópolis, o Índio da Noroeste assumiu a liderança do grupo 01 com 14 pontos. Na classificação geral está na frente do

Mirassol, São Paulo, Palmeiras e outros clubes da elite do futebol paulista. “Estamos felizes por ir conquistando jogo a jogo o nosso objetivo. Porém, um

pouco frustrado pelos gols bobos sofridos. Mais esse é o caminho, trabalho, trabalho, persistência e respeito” declarou o comandante do Tanabi Esporte Clube, Weligton

Oliveira. Agora o Tanabi se prepara para jogar fora de casa, irá até o Estádio Claudio Rodante em Fernandópolis para enfrentar os donos da casa no dia 16 de setembro, com transmissão

no Eleven.