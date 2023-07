Fefecê perde para o São-Carlense e deixa a zona de classificação

Após estrear com vitória na segunda fase do Paulista da Segunda Divisão, o Fernandópolis foi derrotado na tarde de hoje pelo Grêmio São-Carlense, em São Carlos.

Mas quem saiu na frente foi o Fefecê, aos 29 minutos do primeiro tempo, com Junio. Os anfitriões empataram logo depois, aos 32, com Paulo Victor, em cobrança de falta.Zé Vitor virou para o São-Carlense aos 14 da segunda etapa, e Kriguer ampliou aos 46.

Com o resultado adverso, a Águia, além de deixar a liderança do grupo 12, ainda deixou a zona de classificação, caindo para o 3º lugar, com 3 pontos.O São-Carlense é o novo líder do grupo, com 4.

No outro jogo do grupo, o Jabaquara bateu em casa o Rio Branco, por 2 a 0 e subiu para a vice-liderança com 3 pontos, enquanto o time de Americana é o lanterna, com apenas 1.

Rio Branco, inclusive, que é o próximo adversário do Fefecê. As equipes duelam no estádio Cláudio Rodante neste sábado, 8, às 15h.